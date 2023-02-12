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28 минут назад

Детский омбудсмен Татарстана назвала Басту, МакSим и Крида "пособниками сатанизма"

Газета.Ruиещё 1

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец назвала Басту, МакSим и Егора Крида "пособниками сатанизма" и выразила намерение писать жалобу в "компетентные органы". Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Детский омбудсмен нашла «пособников сатанизма» в шоу «Голос.Дети»
Фото: Первый КаналПервый Канал

По мнению Волынец, указанные артисты, которые являются наставниками в шоу "Голос. Дети" на Первом канале, "сомнительной сексуальной ориентации и вокальных данных, с жутким наколками, мужчины с накрашенными ногтями и уж точно совсем недетским репертуаром".

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По словам омбудсмена, ей поступают сообщения от родителей, которые встревожены происходящим в вокальном шоу.

"Эту передачу смотрят миллионы детей, участники съезжаются со всей России, зрители голосуют, переживают. Какое сознание закладывают шоу с подобными наставниками? Вместо воспитания в детях прекрасного и доброго, они дезориентируют их и подталкивают к пропасти. Особенно неуместен такой контент на фоне СВО, когда мы противостоим античеловеческим ценностям западного мира, наши мужчины жертвуют собой", — написала Волынец, добавив, что будет "готовить обращение в компетентные органы", поскольку не видит иного пути.

Ранее продюсер и сценарист фильма "Чебурашка" Виталий Шляппо ответил на обвинения со стороны российского актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова, который усмотрел в картине угрозу для детской психики и назвал его "чудовищной диверсией".

Общество,Ирина Волынец,Крид,Виталий Шляппо,Дмитрий Певцов,Госдума,Первый канал,
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