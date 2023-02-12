Детский омбудсмен нашла «пособников сатанизма» в шоу «Голос.Дети»

"Эту передачу смотрят миллионы детей, участники съезжаются со всей России, зрители голосуют, переживают. Какое сознание закладывают шоу с подобными наставниками? Вместо воспитания в детях прекрасного и доброго, они дезориентируют их и подталкивают к пропасти. Особенно неуместен такой контент на фоне СВО, когда мы противостоим античеловеческим ценностям западного мира, наши мужчины жертвуют собой", — написала Волынец, добавив, что будет "готовить обращение в компетентные органы", поскольку не видит иного пути.