Детский омбудсмен нашла «пособников сатанизма» в шоу «Голос.Дети»

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец назвала Басту, МакSим и Егора Крида "пособниками сатанизма" и выразила намерение писать жалобу в "компетентные органы". Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По мнению Волынец, указанные артисты, которые являются наставниками в шоу "Голос. Дети" на Первом канале, "сомнительной сексуальной ориентации и вокальных данных, с жутким наколками, мужчины с накрашенными ногтями и уж точно совсем недетским репертуаром".
По словам омбудсмена, ей поступают сообщения от родителей, которые встревожены происходящим в вокальном шоу.
"Эту передачу смотрят миллионы детей, участники съезжаются со всей России, зрители голосуют, переживают. Какое сознание закладывают шоу с подобными наставниками? Вместо воспитания в детях прекрасного и доброго, они дезориентируют их и подталкивают к пропасти. Особенно неуместен такой контент на фоне СВО, когда мы противостоим античеловеческим ценностям западного мира, наши мужчины жертвуют собой", — написала Волынец, добавив, что будет "готовить обращение в компетентные органы", поскольку не видит иного пути.
Ранее продюсер и сценарист фильма "Чебурашка" Виталий Шляппо ответил на обвинения со стороны российского актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова, который усмотрел в картине угрозу для детской психики и назвал его "чудовищной диверсией".