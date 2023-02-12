Умер академик Анатолий Григорьев

Умер выдающийся российский учёный в области космической биологии и медицины Анатолий Григорьев. Печальную весть сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где работал покойный академик.
«С прискорбием сообщаем, что 11 февраля 2023 года, после тяжелой и продолжительной болезни, на 80-м году жизни скончался Анатолий Иванович Григорьев, выдающийся ученый в области космической биологии и медицины», - сказано в некрологе.
Григорьев - академик, заслуженный деятель науки России, доктор медицинских наук, профессор. Он внес крупный вклад в решение фундаментальных и прикладных проблем космической биологии и медицины. Благодаря ученому российские космонавты смогли установить мировые рекорды по длительности пилотируемых полетов на орбитальных космических станциях.
Кроме того, Анатолий Иванович руководил уникальными наземными имитационными экспериментами. Они позволили медикам контролировать и прогнозировать состояние здоровья космонавтов.