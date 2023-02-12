В Петербурге показали спектакль по книге Марии Бутиной

В Санкт-Петербургском институте ФСИН России прошел показ спектакля "Тюремный дневник", в основе которого одноименная книга Марии Бутиной.
Как сообщается в группе "Театра на Бутырке", который и поставил этот спектакль, на показ в Петербург прибыла сама автор книги. Мария Бутина вышла в финале на поклон.
"Да, финал у нас бывает и от первого лица! Только представьте, вы своими глазами видите и слышите человека, который пережил то, что до этого на протяжении полутора часов играли актеры…", - сообщают в театре.
Спектакль по "Тюремному дневнику" был поставлен в ноябре прошлого года. С тех пор показы постановки успешно проводятся в учреждениях ФСИН России.