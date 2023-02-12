Марочко сообщил о взломе своего Telegram-канала

"Также с целью блокировки попыток возвращения доступа к каналу номер телефона, к которому был привязан аккаунт администратора канала, был переведен на другое устройство и в автоматическом режиме с помощью специальной программы постоянно делает запросы на вход, тем самым превышая допустимое количество запросов, из-за чего блокируется сервисом на сутки", - сообщил он.