В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
49 минут назад

Марочко сообщил о взломе своего Telegram-канала

ТАСС

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в воскресенье сообщил о взломе своего Telegram-канала.

Марочко сообщил о взломе своего Telegram-канала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе первичного анализа способа взлома Telegram-канала @marochkolive специалистами было установлено, что перехват был осуществлен с помощью вредоносного вирусного софта, замаскированного под текстовый документ и отправленного через бот обратной связи. <...> Весь контент с 11 февраля публикуется мошенниками и направлен на выманивание денежных средств у подписчиков", - сказал он корреспонденту ТАСС.

По словам Марочко, киберпреступники специально разработали "троянский гибридный вирус", который позволяет обходить все виды защиты в Telegram, в том числе двухэтапную аутентификацию.

"Также с целью блокировки попыток возвращения доступа к каналу номер телефона, к которому был привязан аккаунт администратора канала, был переведен на другое устройство и в автоматическом режиме с помощью специальной программы постоянно делает запросы на вход, тем самым превышая допустимое количество запросов, из-за чего блокируется сервисом на сутки", - сообщил он.

Марочко подчеркнул, что действие вредоносного софта возобновляется каждые сутки. При этом аккаунт, с которого был отправлен вирус, был изначально зарегистрирован на номер польского мобильного оператора, но впоследствии удален. Марочко уточнил, что техподдержка сервиса пока не отреагировала на неоднократные запросы разобраться в ситуации.

Общество,Андрей Марочко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители