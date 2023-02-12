Марочко сообщил о взломе своего Telegram-канала

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в воскресенье сообщил о взломе своего Telegram-канала.
"В ходе первичного анализа способа взлома Telegram-канала @marochkolive специалистами было установлено, что перехват был осуществлен с помощью вредоносного вирусного софта, замаскированного под текстовый документ и отправленного через бот обратной связи. <...> Весь контент с 11 февраля публикуется мошенниками и направлен на выманивание денежных средств у подписчиков", - сказал он корреспонденту ТАСС.
По словам Марочко, киберпреступники специально разработали "троянский гибридный вирус", который позволяет обходить все виды защиты в Telegram, в том числе двухэтапную аутентификацию.
"Также с целью блокировки попыток возвращения доступа к каналу номер телефона, к которому был привязан аккаунт администратора канала, был переведен на другое устройство и в автоматическом режиме с помощью специальной программы постоянно делает запросы на вход, тем самым превышая допустимое количество запросов, из-за чего блокируется сервисом на сутки", - сообщил он.
Марочко подчеркнул, что действие вредоносного софта возобновляется каждые сутки. При этом аккаунт, с которого был отправлен вирус, был изначально зарегистрирован на номер польского мобильного оператора, но впоследствии удален. Марочко уточнил, что техподдержка сервиса пока не отреагировала на неоднократные запросы разобраться в ситуации.