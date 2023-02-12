Блогер Некоглай попросил президента Молдавии сделать его премьер-министром

«Во-первых, я полностью поддерживаю вашу борьбу [как президента] — стремление к свободе и прочее. Я прожил в Москве год, был в России и знаю, как там все устроено. Поверьте мне, люди, которые там не бывали, там все очень плохо: решают погоны и деньги», — сказал Некоглай.