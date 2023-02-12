Блогер Некоглай попросил президента Молдавии сделать его премьер-министром

Блогер Некоглай (Николай Лебедев) в Telegram-канале обратился к гражданам Молдавии и президенту страны Майи Санду. Он предложил свою кандидатуру на пост премьер-министра страны.
«Во-первых, я полностью поддерживаю вашу борьбу [как президента] — стремление к свободе и прочее. Я прожил в Москве год, был в России и знаю, как там все устроено. Поверьте мне, люди, которые там не бывали, там все очень плохо: решают погоны и деньги», — сказал Некоглай.
10 февраля премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объявила об уходе в отставку. Согласно конституции страны, в случае ее ухода с поста в отставку должны будут уйти также члены кабинета министров.
Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина заявила, что против блогера Некоглая возбудили уголовное дело за клевету в России. В ноябре 2022 года Лебедева депортировали из России в родную Молдавию. Причиной стал видеоролик с российским военнослужащим, который отбрасывает от себя падающие с беспилотника гранаты.