В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Блогер Некоглай обратился к президенту Молдавии с просьбой сделать его премьер-министром

Газета.Ru

Блогер Некоглай (Николай Лебедев) в Telegram-канале обратился к гражданам Молдавии и президенту страны Майи Санду. Он предложил свою кандидатуру на пост премьер-министра страны.

Блогер Некоглай попросил президента Молдавии сделать его премьер-министром
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Во-первых, я полностью поддерживаю вашу борьбу [как президента] — стремление к свободе и прочее. Я прожил в Москве год, был в России и знаю, как там все устроено. Поверьте мне, люди, которые там не бывали, там все очень плохо: решают погоны и деньги», — сказал Некоглай.

10 февраля премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объявила об уходе в отставку. Согласно конституции страны, в случае ее ухода с поста в отставку должны будут уйти также члены кабинета министров.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина заявила, что против блогера Некоглая возбудили уголовное дело за клевету в России. В ноябре 2022 года Лебедева депортировали из России в родную Молдавию. Причиной стал видеоролик с российским военнослужащим, который отбрасывает от себя падающие с беспилотника гранаты.

Общество,Наталья Гаврилица,Николай Лебедев,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители