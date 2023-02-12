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13 минут назад

Ксения Собчак осудила увольнение Лии Ахеджаковой

Слово и Дело

Журналистка и блогер Ксения Собчак осудила увольнение актрисы Лии Ахеджаковой. Она сравнила это с предательством общего прошлого. Единственный оставшийся спектакль с участием Лии Ахеджаковой «Игра в джин» убрали из репертуара театра «Современник».

Собчак осудила увольнение Лии Ахеджаковой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Собчак в своем Telegram-канале возмутилась и вспомнила о том, что формирует у человека понятие «Родина». К важным моментам своей жизни она отнесла песни из своей молодости и кадры кинофильмов из детства, среди которых знаменитая фраза Ахеджаковой в роли секретарши Верочки «Хорошие сапоги — надо брать».

«Увольнять с последней роли великую и уже немолодую актрису — предавать общее прошлое», — написала Собчак.

Собчак предположила, что если убрать все эти дорогие сердцу картинки из памяти, которые формировали целое поколение, то не будет ничего родного и это место займет выжженная земля.

К слову, некоторые подписчики моментально напомнили журналистке, где находится ее родина, и задали вопрос, почему она заговорила об общих ценностях и патриотизме, обзаведясь израильским паспортом.

Общество,Ксения Собчак,
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