Росавиация сообщила о задержках рейсов из-за метели в Москве

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщает, что метель в Москве может привести к незначительным задержкам рейсов в столичных аэропортах. Об этом сообщает ТАСС.

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«Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия в Москве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отмен рейсов в связи со сложными метеоусловиями нет, обслуживание самолетов и пассажиров продолжается в плановом порядке.

В Росавиации добавили, что незначительные задержки рейсов вызваны увеличением времени на антиобледенительную обработку.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие 15 часов в Москве выпадет до 20% месячной нормы осадков. По его словам, высота снежного покрова в столице вырастет с 27 до 33 см.