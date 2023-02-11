Росавиация сообщила о задержках рейсов из-за метели в Москве

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщает, что метель в Москве может привести к незначительным задержкам рейсов в столичных аэропортах. Об этом сообщает ТАСС.
«Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия в Москве», — говорится в сообщении.
Отмечается, что отмен рейсов в связи со сложными метеоусловиями нет, обслуживание самолетов и пассажиров продолжается в плановом порядке.
В Росавиации добавили, что незначительные задержки рейсов вызваны увеличением времени на антиобледенительную обработку.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие 15 часов в Москве выпадет до 20% месячной нормы осадков. По его словам, высота снежного покрова в столице вырастет с 27 до 33 см.
Синоптик Михаил Леус заявил, что циклон «Роберт» приближается к Москве. По его словам, в Москве небо затянуло плотными облаками, на севере области пошел снег и усилился ветер.