В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Росавиация: возможны незначительные задержки рейсов из-за метели в Москве

Газета.Ru

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщает, что метель в Москве может привести к незначительным задержкам рейсов в столичных аэропортах. Об этом сообщает ТАСС.

Росавиация сообщила о задержках рейсов из-за метели в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия в Москве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отмен рейсов в связи со сложными метеоусловиями нет, обслуживание самолетов и пассажиров продолжается в плановом порядке.

В ближайшие 15 часов Москву ждут "барическая пила" и мощный снегопад

В Росавиации добавили, что незначительные задержки рейсов вызваны увеличением времени на антиобледенительную обработку.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие 15 часов в Москве выпадет до 20% месячной нормы осадков. По его словам, высота снежного покрова в столице вырастет с 27 до 33 см.

Синоптик Михаил Леус заявил, что циклон «Роберт» приближается к Москве. По его словам, в Москве небо затянуло плотными облаками, на севере области пошел снег и усилился ветер.

Общество,Погода,Евгений Тишковец,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители