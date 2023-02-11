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46 минут назад

Тюменцы пожаловались на рекламу секс-шопа с Львом Толстым

Елена Прошина

Жители Тюмени пожаловались на эротическую рекламу со Львом Толстым, размещенную в маршрутных такси. На их взгляд она неэтична и развращает детей, сообщает ИА SM.News Тюмень.

Тюменцы пожаловались на рекламу секс-шопа с Львом Толстым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В салоне маршрутного такси №62 пассажир увидел рекламу местного магазина секс-игрушек, которая показалась ему оскорбительной и неуместной

На картинке был изображен писатель Лев Толстой, а надпись ниже гласила:

«На словах мы Лев Толстой… и на деле есть что показать».

«В 62 маршрутке, где ездят и дети в том числе. Добираясь до школы, имеют доступ к рекламе со ссылкой на секс-шоп!» - возмутились граждане в соцсетях.

соцсети

По их мнению, подобная реклама неэтична и развращает детей. Она размещена в публичном месте, что «запрещено законом».

Городские власти заявили, что уже получили жалобу. Они отметили, что перевозчик - частный и может размещать рекламу в салоне. Однако в данном случае главе предприятия уже направили претензию с требованием убрать сомнительную рекламу.

Ранее ФАС признала ненадлежащей рекламу приложения «Еаптека» и оштрафовала компанию.

Общество,Лев Толстой,
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