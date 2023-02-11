Хмельницкая осудила снятие Ахеджаковой с репертуара "Современника"

Актриса Алена Хмельницкая поддержала коллегу Лию Ахеджакову после снятия артистки с репертуара «Современника», пишет StarHit.
«Любовь, уважение, поддержка. Единственная и неповторимая Лия Меджидовна, вы неувольняемы из наших сердец. Я правда не понимаю! А в «Современнике» есть кто живой? Ау! Вы чего? Вам ок и норм? Молодежь!» — пожаловалась Хмельницкая.
8 февраля стало известно, что в «Современнике» отменили последний спектакль с Ахеджаковой под названием «Игра в джин». Позже артистка призналась, что расплакалась, узнав об этой новости.
Ранее Екатерина Варнава поддержала актрису Лию Ахеджакову после отмены спектаклей в «Современнике».