Хмельницкая осудила снятие Ахеджаковой с репертуара "Современника"

«Любовь, уважение, поддержка. Единственная и неповторимая Лия Меджидовна, вы неувольняемы из наших сердец. Я правда не понимаю! А в «Современнике» есть кто живой? Ау! Вы чего? Вам ок и норм? Молодежь!» — пожаловалась Хмельницкая.