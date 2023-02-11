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17 минут назад

Алена Хмельницкая осудила снятие Лии Ахеджаковой с репертуара "Современника"

Газета.Ruиещё 1

Актриса Алена Хмельницкая поддержала коллегу Лию Ахеджакову после снятия артистки с репертуара «Современника», пишет StarHit.

Хмельницкая осудила снятие Ахеджаковой с репертуара "Современника"
Фото: Пресс-служба StartПресс-служба Start

«Любовь, уважение, поддержка. Единственная и неповторимая Лия Меджидовна, вы неувольняемы из наших сердец. Я правда не понимаю! А в «Современнике» есть кто живой? Ау! Вы чего? Вам ок и норм? Молодежь!» — пожаловалась Хмельницкая.

8 февраля стало известно, что в «Современнике» отменили последний спектакль с Ахеджаковой под названием «Игра в джин». Позже артистка призналась, что расплакалась, узнав об этой новости.

Ахеджакова ответила на призывы покинуть РФ словами из песни «ДДТ»

Ранее Екатерина Варнава поддержала актрису Лию Ахеджакову после отмены спектаклей в «Современнике».

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