В Госдуме предложили лишить маткапитала родивших за рубежом россиянок

«Мне сложно подсказать, как курице приставить мозги. В Аргентину едут рожать те, кто отличается низкой социальной ответственности в плане гражданской позиции. Наверное, лучшие мамочки не уезжают. Жалко детей, прежде всего. Что дети граждане России по идее должны быть, а их увозят за границу. Надо проверить каким образом можно ввести какие то ограничения, хотя женщина в праве рожать там, где она хочет. Другое дело, что социальные программы, предусмотренные для российских родителей, их не должны касаться. Прежде всего, чтобы получить материнский капитал, нужно показать, что ребёнок — гражданин России, а мама — гражданка России. Вот это будет действенно. Потому что таких программ поддержки материнства, как в России, нигде нет».