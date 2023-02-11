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1 час назад

В Госдуме предложили лишить материнского капитала родивших за рубежом россиянок

Говорит Москва

Они не должны рассчитывать на социальные программы в РФ.

В Госдуме предложили лишить маткапитала родивших за рубежом россиянок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал депутат Виталий Милонов. Он отметил, что об уехавших в Аргентину женщинах должны заботиться власти этой страны.

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«В России большинство мамочек нормальные, но есть и сумасшедшие, которые хотят халявным образом обеспечить себе двойное гражданство. Поэтому те, кто ездит рожать за границу, не должны претендовать на родительский капитал. Если она едет и платит деньги за роды в Аргентине, пусть Аргентина о ней заботится. Они специально ради гражданства уезжают, ребёнок получает гражданство. Я думаю, государство заинтересовано в помощи российским мамочкам, а если она становится аргентинской мамочкой, пусть Аргентина и заботится».

По мнению депутата, отказ уехавшим в социальных программах РФ будет действенной мерой и снизит поток желающих родить за границей.

«Мне сложно подсказать, как курице приставить мозги. В Аргентину едут рожать те, кто отличается низкой социальной ответственности в плане гражданской позиции. Наверное, лучшие мамочки не уезжают. Жалко детей, прежде всего. Что дети граждане России по идее должны быть, а их увозят за границу. Надо проверить каким образом можно ввести какие то ограничения, хотя женщина в праве рожать там, где она хочет. Другое дело, что социальные программы, предусмотренные для российских родителей, их не должны касаться. Прежде всего, чтобы получить материнский капитал, нужно показать, что ребёнок — гражданин России, а мама — гражданка России. Вот это будет действенно. Потому что таких программ поддержки материнства, как в России, нигде нет».

Аргентина переживает бум родильного туризма среди россиянок — путешествий в страну с целью дать гражданство новорождённому. По данным миграционной службы Аргентины, с августа 2022 года в страну въехало более 10 тысяч беременных россиянок, которые после рождения ребёнка получают право подать по ускоренной процедуре на гражданство. Паспорт этой страны даёт, в частности, право безвизового въезда в страны Евросоюза.

10 февраля стало известно, что шести россиянкам на позднем сроке беременности отказали во въезде в Аргентину. Они застряли в аэропорту Буэнос-Айреса. Как пояснила глава миграционной службы страны Флоренсия Кариньяно, женщины назвали ложную цель для визита. 11 февраля адвокат Кристиан Рубилар сообщил, что их пропустили в страну.10 февраля стало известно, что шести россиянкам на позднем сроке беременности отказали во въезде в Аргентину. Они застряли в аэропорту Буэнос-Айреса. Как пояснила глава миграционной службы страны Флоренсия Кариньяно, женщины назвали ложную цель для визита. 11 февраля адвокат Кристиан Рубилар сообщил, что их пропустили в страну.

Общество,Виталий Милонов,Госдума,ЕС,
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