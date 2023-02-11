Иванов останется у руля Союза писателей России еще на пять лет

В Москве на XVI съезде Союза писателей России выбрали председателя организации. Как и прогнозировала "РГ" со ссылками на свои источники в организации, лидером Союза остается Николай Иванов. За него проголосовали все 155 делегатов.
Успех Иванова вполне объясним. Как говорили в кулуарах голосования, "он смог стереть пыль с полированных столов". Это значит, что избранному на прошлом съезде, то есть ровно пять лет назад, председателю удалось за короткое время навести порядок в организации, очистив ее от случайных людей, удалось также вернуть авторитет Союза писателей России, наконец, было много сделано для самих писателей - новые премии, проекты, отделения. В то время, как мир отказывался от русской культуры, российские писатели расширяли свое влияние на другие страны, свое отделение союз имеет теперь даже в Австралии, не говоря уже о странах СНГ. Писательские организации из ДНР и ЛНР также теперь часть Союза писателей России - это на XVI съезде было закреплено окончательно и бесповоротно.
Всего сегодня у Союза писателей России 91 представительство в разных регионах страны и мира.
Успешным для общественной организации - Союз - это это именно общественники, зарплату и бюджеты от государства они не получают - стал 2022 год. Союз с первых дней стал поддерживать русских солдат, ездить по госпиталям и за "ленточку", издавать сборники патриотической поэзии и прозы, а десять членов Союза в 2022-м ушли на фронт добровольцами.
На съезде подчеркнули, что и "впредь русские писатели останутся вместе со своей армией и своей страной".
"Проблем нам предстоит решить много, работать придется засучив рукава, так как удары по нашему обществу будут наноситься серьезные. Наша задача сплотить нацию, не дать нас превратить в толпу, этим всегда занимались русские писатели и на своем фронте, как правило, не проигрывали", - рассказал "РГ" о главных планах на ближайшие пять лет переизбранный председатель.
Союз писателей России смог выйти в космос. Флаг старейшей творческой организации на околоземную орбиту на корабле "Союз МС-21" доставил член Союза, писатель и космонавт Олег Артемьев. Интересно, что во время своего третьего космического полета Олег Германович по заданию литераторов собирал материалы и делал фото для новой книги. В Союзе писателей ему даже выписали командировочное удостоверение, что породило много добрых шуток - авторитет писателей вырос настолько, что теперь они могут себе позволить даже командировки в космос. Цель полета в удостоверении звучит так: "для сбора и подготовки материалов о работе писателя на околоземной орбите в условиях невесомости и в ограниченном пространстве". Как известно, Олег Артемьев благополучно вернулся на Землю и во время XVI съезда передал коллегам теперь уже "космический" флаг Союза писателей России.