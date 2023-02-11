Иванов останется у руля Союза писателей России еще на пять лет

В Москве на XVI съезде Союза писателей России выбрали председателя организации. Как и прогнозировала "РГ" со ссылками на свои источники в организации, лидером Союза остается Николай Иванов. За него проголосовали все 155 делегатов.

Фото: Союз писателей России Союз писателей России

Успех Иванова вполне объясним. Как говорили в кулуарах голосования, "он смог стереть пыль с полированных столов". Это значит, что избранному на прошлом съезде, то есть ровно пять лет назад, председателю удалось за короткое время навести порядок в организации, очистив ее от случайных людей, удалось также вернуть авторитет Союза писателей России, наконец, было много сделано для самих писателей - новые премии, проекты, отделения. В то время, как мир отказывался от русской культуры, российские писатели расширяли свое влияние на другие страны, свое отделение союз имеет теперь даже в Австралии, не говоря уже о странах СНГ. Писательские организации из ДНР и ЛНР также теперь часть Союза писателей России - это на XVI съезде было закреплено окончательно и бесповоротно.

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Всего сегодня у Союза писателей России 91 представительство в разных регионах страны и мира.

Успешным для общественной организации - Союз - это это именно общественники, зарплату и бюджеты от государства они не получают - стал 2022 год. Союз с первых дней стал поддерживать русских солдат, ездить по госпиталям и за "ленточку", издавать сборники патриотической поэзии и прозы, а десять членов Союза в 2022-м ушли на фронт добровольцами.

Командировочное удостоверение

На съезде подчеркнули, что и "впредь русские писатели останутся вместе со своей армией и своей страной".

"Проблем нам предстоит решить много, работать придется засучив рукава, так как удары по нашему обществу будут наноситься серьезные. Наша задача сплотить нацию, не дать нас превратить в толпу, этим всегда занимались русские писатели и на своем фронте, как правило, не проигрывали", - рассказал "РГ" о главных планах на ближайшие пять лет переизбранный председатель.

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