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27 минут назад

Сейсмологи назвали Москву и Северный Урал самыми безопасными во время землетрясений

Говорит Москваиещё 2

Даже если они там и произойдут, то не будут разрушительными.

«За последние 100 лет в столице было зафиксировано несколько ощутимых подземных толчков, однако серьёзных последствий не было», — рассказал порталу Ura.ru заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов.

В Крыму показали потенциальные точки землетрясений

По его словам, в Москве нет геологических структур, которые могут спровоцировать землетрясение, как в Турции.

Учёный подчеркнул, что небольшая сейсмическая активность допускается по всей России, но она не представляет опасности.В Турции 6 февраля прошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По последним данным, число погибших в результате стихии приблизилось к 30 тыс.

Общество,Видео,Новости регионов,Физика,Война в Сирии ,Алексей Завьялов,
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