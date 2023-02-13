Даже если они там и произойдут, то не будут разрушительными.

«За последние 100 лет в столице было зафиксировано несколько ощутимых подземных толчков, однако серьёзных последствий не было», — рассказал порталу Ura.ru заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов.

По его словам, в Москве нет геологических структур, которые могут спровоцировать землетрясение, как в Турции.