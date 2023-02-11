Кадыров в стихах обратился к комику Семену Слепакову

В произведении Кадыров отметил, что у Слепакова отсутствует чувство патриотизма к России , а также раскритиковал его поэтические способности.

«Нет, ты не бойся, не нервничай, Сема. Я на Кавказе, ты — где-нибудь «дома», жги, хайпоед, на предательской ниве. Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?» — написал глава Республики Чечня.

В конце января Слепаков, эмигрировавший в Израиль, написал сатирическую песню под названием «Колыбельная». Произведение имитирует песню матери, потерявшей сына. Героиня поет колыбельную своему младшему сыну, рассказывая о его двух братьях, – один стал в Европе IT-специалистом, а другой уехал участвовать в СВО, где погиб. Видео с исполнением Слепакова было опубликовано в его YouTube-канале.