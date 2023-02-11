В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Глава Чечни Рамзан Кадыров в стихах обратился к комику Семену Слепакову

Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил стихотворением на сатирическую песню комика Семена Слепакова «Колыбельная», посвященную гибели российского бойца в ходе специальной военной операции на Украине.

Кадыров в стихах обратился к комику Семену Слепакову
Фото: ТАССТАСС

Полный текст этого стихотворения чеченский лидер разместил в своем Telegram-канале.

В произведении Кадыров отметил, что у Слепакова отсутствует чувство патриотизма к России, а также раскритиковал его поэтические способности.

«Нет, ты не бойся, не нервничай, Сема. Я на Кавказе, ты — где-нибудь «дома», жги, хайпоед, на предательской ниве. Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?» — написал глава Республики Чечня.

В конце января Слепаков, эмигрировавший в Израиль, написал сатирическую песню под названием «Колыбельная». Произведение имитирует песню матери, потерявшей сына. Героиня поет колыбельную своему младшему сыну, рассказывая о его двух братьях, – один стал в Европе IT-специалистом, а другой уехал участвовать в СВО, где погиб. Видео с исполнением Слепакова было опубликовано в его YouTube-канале.

Слепакова призвали лишить российского гражданства

Комментируя песню Слепакова, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что комика необходимо лишить российского гражданства и признать иноагентом.

Общество,Султан Хамзаев,Семен Слепаков,Рамзан Кадыров,Госдума,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители