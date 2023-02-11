Названы самые популярные направления на февральские праздники

Чаще всего граждане нашей страны бронируют отдых в Санкт-Петербурге, Москве и Стамбуле.
«В этом году 23 февраля выпадает на четверг, поэтому россияне отдыхают четыре дня. Однако многие берут несколько дней отпуска, чтобы организовать себе полноценный отдых с 18 по 26 февраля», — пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Кроме того, в списке предпочтений отмечены Сочи, Казань, Иркутск, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль и Мурманск.
Среди зарубежных направлений, кроме Турции, популярны Дубай, Таиланд, Ереван, Париж, Рим, Куала-Лумпур.