Названы самые популярные направления на февральские праздники

«В этом году 23 февраля выпадает на четверг, поэтому россияне отдыхают четыре дня. Однако многие берут несколько дней отпуска, чтобы организовать себе полноценный отдых с 18 по 26 февраля», — пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.