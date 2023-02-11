В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Названы самые популярные у россиян направления на февральские праздники

Говорит Москва

Чаще всего граждане нашей страны бронируют отдых в Санкт-Петербурге, Москве и Стамбуле.

Названы самые популярные направления на февральские праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В этом году 23 февраля выпадает на четверг, поэтому россияне отдыхают четыре дня. Однако многие берут несколько дней отпуска, чтобы организовать себе полноценный отдых с 18 по 26 февраля», — пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Кроме того, в списке предпочтений отмечены Сочи, Казань, Иркутск, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль и Мурманск.

Среди зарубежных направлений, кроме Турции, популярны Дубай, Таиланд, Ереван, Париж, Рим, Куала-Лумпур.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители