В МВД назвали число россиян со вторым гражданством или ВНЖ

В 2022 году правоохранительные органы уведомили об этом более 50 тысяч человек — это на 4,6% меньше итогов 2021 года.

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Как пишет РБК со ссылкой на ведомство, чаще всего россияне сообщали о наличии у них паспортов Израиля, Армении, Турции, Грузии, Германии и Украины.