В МВД назвали число россиян со вторым гражданством или ВНЖ

В 2022 году правоохранительные органы уведомили об этом более 50 тысяч человек — это на 4,6% меньше итогов 2021 года.
Как пишет РБК со ссылкой на ведомство, чаще всего россияне сообщали о наличии у них паспортов Израиля, Армении, Турции, Грузии, Германии и Украины.
Ранее в МИДе нашей страны сообщили, что в прошлом году от российского гражданства отказались 4 306 человек, что стало рекордом за последние три года. По данным МВД, за год на территории России из российского гражданства вышли 40 человек.