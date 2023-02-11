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11 минут назад

В МВД назвали число россиян со вторым гражданством или ВНЖ

Говорит Москва

В 2022 году правоохранительные органы уведомили об этом более 50 тысяч человек — это на 4,6% меньше итогов 2021 года.

В МВД назвали число россиян со вторым гражданством или ВНЖ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет РБК со ссылкой на ведомство, чаще всего россияне сообщали о наличии у них паспортов Израиля, Армении, Турции, Грузии, Германии и Украины.

Ранее в МИДе нашей страны сообщили, что в прошлом году от российского гражданства отказались 4 306 человек, что стало рекордом за последние три года. По данным МВД, за год на территории России из российского гражданства вышли 40 человек.

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