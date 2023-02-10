Стала известна причина увольнения Филиппенко из театра Моссовета

«Александр Георгиевич Филиппенко является приглашенным артистом театра Моссовета. Он заранее предупредил театр о том, что планирует выехать на длительное лечение за границу, вводы на его роли были сделаны в плановом режиме в соответствии с репертуаром театра», – сказал Марчелли.