Стала известна причина увольнения Филиппенко из театра Моссовета

Художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли заявил, что уход актера Александра Филиппенко является заранее согласованным событием, связанным с длительным лечением актёра. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, Марчелли опроверг информацию о том, что Филиппенко был уволен и эмигрировал из страны.
«Александр Георгиевич Филиппенко является приглашенным артистом театра Моссовета. Он заранее предупредил театр о том, что планирует выехать на длительное лечение за границу, вводы на его роли были сделаны в плановом режиме в соответствии с репертуаром театра», – сказал Марчелли.
Евгений Филиппенко выходил на сцену Моссовета в спектаклях «Три сестры», «Дядя Ваня», «Укрощение строптивой», а также «Шекспиргамлет».
Ранее дочь Филиппенко Александра рассказала, что отец уехал из страны в связи со своей политической позицией.