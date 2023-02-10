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13 минут назад

Стала известна причина увольнения Филиппенко из театра Моссовета

Елена Прошина

Художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли заявил, что уход актера Александра Филиппенко является заранее согласованным событием, связанным с длительным лечением актёра. Об этом сообщает ТАСС.

Стала известна причина увольнения Филиппенко из театра Моссовета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, Марчелли опроверг информацию о том, что Филиппенко был уволен и эмигрировал из страны.

«Александр Георгиевич Филиппенко является приглашенным артистом театра Моссовета. Он заранее предупредил театр о том, что планирует выехать на длительное лечение за границу, вводы на его роли были сделаны в плановом режиме в соответствии с репертуаром театра», – сказал Марчелли.

Евгений Филиппенко выходил на сцену Моссовета в спектаклях «Три сестры», «Дядя Ваня», «Укрощение строптивой», а также «Шекспиргамлет».

Александра Филиппенко выписали из больницы

Ранее дочь Филиппенко Александра рассказала, что отец уехал из страны в связи со своей политической позицией.

Общество,Евгений Марчелли,Александр Филиппенко,
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