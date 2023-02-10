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17 минут назад

Смертность в России за 2022 год сократилась на 22,1%

ТАСС

Показатель смертности в России в 2022 году по сравнению с 2021-м сократился на 22,1%, естественная убыль населения также уменьшилась на 42,5%. Об этом сообщается в пятницу на сайте Росстата.

В России за 2022 год сократилась смертность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Смертность в 2022 году сократилась по сравнению с 2021 годом на 22,1%, рождаемость снизилась на 6,9%. Естественная убыль составила 599 тыс. 616 человек, что на 42,5% ниже аналогичного показателя за 2021 год", - говорится в материалах службы.

По данным Росстата, в 2022 году в России умерли 1 905 778 человек против 2 445 509 в 2021-м. Родились за прошлый год 1 306 162 ребенка, в позапрошлом - 1 402 834. Кроме того, количество бракосочетаний за 2022 год выросло на 14,1% по сравнению с 2021 годом (1,05 млн против 923 тыс.), а число разводов увеличилось на 6% (683 тыс. против 644 тыс).

В декабре 2022 года смертность по сравнению с декабрем в 2021 году также сократилась на 23,7%, а рождаемость снизилась на 8,2%. При этом младенческая смертность уменьшилась по сравнению с декабрем 2021 года на 17,7%.

Общество,Росстат,
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