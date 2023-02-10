Ассоциация менеджеров заявила о пересмотре PR-стратегий

На площадке «Россия сегодня» представители бизнеса, исследовательских центров и медиа обсудили «PR-тренды 2023: правила игры корпоративных коммуникаций». Эксперты говорили о трансформации СМИ, каналов дистрибуции и форматов подачи материалов, а также о пересмотре PR-стратегий.

Фото: lenta.ru lenta.ru

По словам главы медиахолдинга «ФедералПресс» Ивана Еремина, сопредседателя комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, в прошлом году деловое сообщество отреагировало длительным молчанием на санкции против России. Однако сейчас многие компании, которые раньше находились в стагнации, начинают активно проявлять себя в коммуникационной сфере.

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«Нашу работу в этом году будет определять растущий запрос СМИ на финансовые вливания, одновременно растущий запрос со стороны большинства компаний на экономию ресурсов, усиление контроля со стороны государства», — отметил Еремин.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что 73 процента россиян пользуются интернетом практически ежедневно, а 55 процентов смотрят телевизор практически каждый день. Возраст самых активных интернет-пользователей составляет 18-24 года, а телезрителей — 45-59 лет. По его словам, растет интерес и доверие региональной прессе.

Больше всего россияне доверяют центральному и местному телевидению, менее всего — социальным сетям и блогерам, отметили специалисты. С октября 2022 года рейтинг социальных сетей и мессенджеров не изменился.

Генеральный директор ВЦИОМ указал на то, что Telegram — единственный канал коммуникации из тестируемых, доверие к которому росло в течение всего 2022 года.

По наблюдениям заместителя генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелики Сулхаевой, сегодня в фокусе внимания аудитории находится обеспечение базовых потребностей. При этом финансовая безопасность играет ключевую роль.

«Людям сегодня важно оставаться востребованными, важно понимать, что профессия их прокормит, мы видим это по росту интереса к материалам о получении новых специальностей, например. Если весной 2022 года мы видели рост прочтений материалов о бессоннице, способах справиться с тревогой, то к октябрю люди взяли себя в руки и захотели снова быть просто красивыми и здоровыми, что сказалось на росте интереса к темам повышения иммунитета, ухода за собой, профилактике простудных заболеваний», — констатировала Сулхаева.

У рубрик с прогнозами и гороскопами также растет трафик. Кроме того, усилился тренд на патриотизм и помощь тем, кто в ней нуждается, отметила она.

Среди насущных проблем современной PR-отрасли социолог, основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов назвал сложности со считыванием сообщений, которыми корпорации делятся с внешним миром, и недостаток кадров в медиасфере.