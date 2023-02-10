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40 минут назад

Стало известно состояние Николая Сванидзе

Елена Прошина

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что Николай Сванидзе всё ещё остаётся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стало известно состояние Николая Сванидзе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что 6 февраля 67-летний журналист и бывшей член Совета по правам человека при президенте России Николай Сванидзе был госпитализирован с отёком легких. Соловьёв уточнил, что не располагает деталями состояния правозащитника, но знает, что оно остаётся крайне тяжёлым. Проблемы, по словам Соловьёва, касаются лёгких и сепсиса. Он также добавил, что Сванидзе «подключён к разным специальным аппаратам».

Стал известен результат теста Сванидзе на COVID-19

Ранее появилась информация, что Сванидзе подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и вывели из искусственной комы.

Общество,Николай Сванидзе,Владимир Соловьев,Совет по правам человека,
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