Стало известно состояние Николая Сванидзе

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что Николай Сванидзе всё ещё остаётся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что 6 февраля 67-летний журналист и бывшей член Совета по правам человека при президенте России Николай Сванидзе был госпитализирован с отёком легких. Соловьёв уточнил, что не располагает деталями состояния правозащитника, но знает, что оно остаётся крайне тяжёлым. Проблемы, по словам Соловьёва, касаются лёгких и сепсиса. Он также добавил, что Сванидзе «подключён к разным специальным аппаратам».