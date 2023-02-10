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1 час назад

В Госдуме предложили стереть Брыльску из «Иронии судьбы»

Lenta.ru

В Госдуме предложили стереть польскую актрису Барбару Брыльску из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко высказалась об артистке в своем Telegram-канале.

«Для актера самое страшное наказание — забвение. Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников "проклятыми Богом людьми". Наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем и стереть эту актрису из "Иронии судьбы"», — заявила Занко.

В доказательство своих слов она опубликовала отрывок из фильма Рязанова, в котором актрису заменили на Валентину Талызину с помощью технологии «дипфейк».

Барбара Брыльска посоветовала Ахеджаковой уехать из России

Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска посоветовала народной артистке России Лии Ахеджаковой уехать из страны после того, как спектакли с участием Ахеджаковой сняли с репертуара «Современника».

«Лия, так держать! Родина, такая Родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы», — сказала Брыльска.

Ахеджакова в свою очередь заявила, что не планирует покидать страну.

Общество,Видео,Ольга Занко,Барбара Брыльска,Валентина Талызина,Эльдар Рязанов,Госдума,
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