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1 час назад

Владимир Гусев покинул должность директора Русского музея после 35 лет работы

Газета.Ru

После 35 лет работы сложил полномочия директора Русского музея Владимир Гусев. Об этом сообщает «Фонтанка».

Владимир Гусев покинул должность директора Русского музея после 35 лет работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гусев, занимавший эту должность с 1988 года, теперь занял почетный пост президента музея.

Решение о смене статуса Гусева было принято после его обращения в Минкультуры в связи с завершением трудового контракта. Теперь он будет координировать реставрационные работы на объектах имущественного комплекса музея и развитие филиалов музея.

Временно исполнять обязанности будет заместитель гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова. Кто станет новым директором, пока неизвестно.

Общество,Анна Цветкова,Владимир Гусев,
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