Владимир Гусев покинул должность директора Русского музея после 35 лет работы

После 35 лет работы сложил полномочия директора Русского музея Владимир Гусев. Об этом сообщает «Фонтанка».
Гусев, занимавший эту должность с 1988 года, теперь занял почетный пост президента музея.
Решение о смене статуса Гусева было принято после его обращения в Минкультуры в связи с завершением трудового контракта. Теперь он будет координировать реставрационные работы на объектах имущественного комплекса музея и развитие филиалов музея.
Временно исполнять обязанности будет заместитель гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова. Кто станет новым директором, пока неизвестно.