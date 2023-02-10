Владимир Гусев покинул должность директора Русского музея после 35 лет работы

После 35 лет работы сложил полномочия директора Русского музея Владимир Гусев. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Гусев, занимавший эту должность с 1988 года, теперь занял почетный пост президента музея.

Решение о смене статуса Гусева было принято после его обращения в Минкультуры в связи с завершением трудового контракта. Теперь он будет координировать реставрационные работы на объектах имущественного комплекса музея и развитие филиалов музея.