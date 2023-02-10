Владимир Гусев покинул должность директора Русского музея после 35 лет работы

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Гендиректор Русского музея в Санкт-Петербурге Владимир Гусев покинул свой пост и занял должность директора учреждения. Об этом сообщает ТАСС.

Гусев был генеральным директором музея с 1988 года. «Плановый переход Владимира Александровича на эту почетную должность произошел в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта», — заявили в пресс-службе учреждения.

Там пояснили, что пост Гусева временно займет замгендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова. Сам же Гусев будет занят «отдельными областями деятельности», включая развитие филиалов и координацию реставрационных работ на объектах имущественного комплекса музея.