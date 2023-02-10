Жителей ЛНР и ДНР освободят от экзамена по русскому языку при получении ВНЖ

Для жителей ЛНР и ДНР планируется отменить экзамен на знание русского языка для получения вида на жительство. Об этом говорится в проекте закона, пишет ТАСС.

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В июле 2022 года Госдума одобрила поправку, освобождающую жителей ЛНР и ДНР от подтверждать знание русского языка, а также сдавать экзамены по истории и основам законодательства России. Таким образом, гражданам новых территорий значительно упростили процедуру получения вида на жительство.