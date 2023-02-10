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46 минут назад

Жителей ЛНР и ДНР освободят от экзамена по русскому языку при получении ВНЖ

Елена Прошина

Для жителей ЛНР и ДНР планируется отменить экзамен на знание русского языка для получения вида на жительство. Об этом говорится в проекте закона, пишет ТАСС.

Жителей ЛНР и ДНР освободят от экзамена по русскому языку при получении ВНЖ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В июле 2022 года Госдума одобрила поправку, освобождающую жителей ЛНР и ДНР от подтверждать знание русского языка, а также сдавать экзамены по истории и основам законодательства России. Таким образом, гражданам новых территорий значительно упростили процедуру получения вида на жительство.

Ранее правительство России одобрило ряд законопроектов о соцгарантиях для граждан новых территорий. Среди прочего, в случае потери кормильца граждане могут рассчитывать на получение страховой пенсии без заявления. Кроме того, дети, у которых нет сведений о родителях получат льготные выплаты.

Общество,Госдума,Правительство РФ,
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