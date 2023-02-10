Юмористка Складчикова призналась, что ей предлагали 1200 рублей за секс

Юмористка Виктория Складчикова в новом выпуске шоу Stand Up вспомнит о случае, когда ей предложили заняться сексом за денежное вознаграждение. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ТНТ.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Мне предлагали деньги за секс, но 1200 [рублей] я и сама заработаю», — признается Складчикова.

Также юмористка расскажет, по какой неожиданной причине не любит устрицы, и поделится рассуждениями о плюсах и минусах эскорта.

Откровенными историями и рассуждениями поделятся и другие участники программы — Андрей Колмачевский расскажет историю об интимной близости с порноактрисой, комик из Астрахани Тимур Хамадуллин признается, что его содержат, а Денис Гвоздев вспомнит неловкий момент, когда он перепутал любовь к еде с футфетишем.