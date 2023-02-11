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50 минут назад

Российских дачников предупредили о вступивших в силу правилах

Lenta.ruиещё 1

Преподаватель Финансового университета при правительстве России, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа» Кирилл Данилов в беседе агентством «Прайм» предупредил дачников, что с 1 января в силу вступили поправки, позволяющие упростить процедуру голосования для членов СНТ.

Российских дачников предупредили о вступивших в силу правилах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Данилова, теперь все виды голосования в садовых товариществах могут быть проведены онлайн. Если общее собрание членов товарищества приняло такое решение, в уставе товарищества также указываются перечень вопросов, порядок принятия решений, сайт товарищества (при его наличии), а также порядок хранения и учета результатов голосования.

Адвокат отметил, что ключевым аспектом нововведений является указание на то, что заочное голосование также может быть проведено с использованием портала Госуслуг (если это прописано в уставе СНТ).

Внесение данных и подтверждение лицами, включенными в реестр, своего членства, позволит получать автоматические информационные рассылки о предстоящих собраниях на Госуслугах, резюмировал Данилов.

Ранее депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что с 1 марта россияне должны будут устанавливать мангалы и сжигать на дачах листву по новым упрощенным правилам жарки шашлыка.

Общество,Кирилл Данилов,Никита Чаплин,Финансовый университет,Госдума,
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