Сестра турецкой звезды Эрчел усыновит выжившего после землетрясения ребенка

Сестра звезды «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел вместе с мужем намерена усыновить выжившего после землетрясения в Турции ребенка, сообщает «СтарХит».
Гамзе Эрчел и ее муж Джанер показали в личных соцсетях уведомление, с которым они обратились в органы опеки с целью взять в семью одного из малышей-сирот, потерявших родителей из-за землетрясения.
«Предупреждение: ваш запрос будет обработан Областным управлением по делам семьи и социальных служб в городе вашего проживания. После получения вашего запроса наше соответствующее управление свяжется с вами», — написано в ответном сообщении на обращение пары.
У пары уже есть собственный биологический ребенок — двухлетняя дочь Мави, у которой весной 2022 года диагностировали рак.
«Мы с женой решили сделать это — подали заявку, чтобы стать семьей для ребенка. Это будет трудный и долгий процесс, немедленного ответа не будет. Но мы решили сделать все возможное, чтобы у нас получилось», — объяснил их решение Джанер.