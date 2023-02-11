Россияне выразили свое отношение ко Дню святого Валентина

«Отметить День всех влюбленных хотят 13 процентов россиян, у 76 процентов опрошенных таких планов нет. За 16 лет популярность праздника влюбленных в России снизилась почти в четыре раза: в 2007 его отмечал каждый второй (50 процентов), сейчас — лишь 13 процентов», — говорится в сообщении.