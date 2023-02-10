Владельцев собак могут обязать использовать бумажные пакеты для экскрементов

«Как экологи, мы не можем пройти мимо такого вопроса, связанного с уборкой мусора. С учетом изложенного просим вас обратить внимание на данную проблему, а также проработать вопрос по организации сбора подобного вида отходов для дальнейшей его утилизации в техногрунт и использованию для этого бумажных пакетов вместо пластиковых», — говорится в заявлении.