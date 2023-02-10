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21 минуту назад

Владельцев собак могут обязать использовать бумажные пакеты для экскрементов

Газета.Ruиещё 4

Общероссийская общественная организация «Российское экологическое общество» выступила с инициативой обязать владельцев собак выбрасывать экскременты своих питомцев в бумажные пакеты вместо полиэтиленовых, передает телеканал «360». Активисты пояснили, что такое решение необходимо, чтобы предотвратить попадание микропластика в окружающую среду и иметь возможность компостировать данные отходы.

Владельцев собак могут обязать использовать бумажные пакеты для экскрементов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как экологи, мы не можем пройти мимо такого вопроса, связанного с уборкой мусора. С учетом изложенного просим вас обратить внимание на данную проблему, а также проработать вопрос по организации сбора подобного вида отходов для дальнейшей его утилизации в техногрунт и использованию для этого бумажных пакетов вместо пластиковых», — говорится в заявлении.

Сообщается, что Российский экологический оператор одобрил данную инициативу, отметив, что обсудит ее с общественниками и волонтерским сообществом. Далее будут предприниматься шаги, чтобы ее узаконить, если это будет необходимо.

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