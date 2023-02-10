Литературная газета представила фильм «Депушкiнiзацiя» о памятниках поэту на Украине

Литературная газета ко Дню памяти поэта Александра Пушкина 10 февраля представила виртуальный проект «Депушкiнiзацiя», сообщает РИА Новости.

В фильме представлена хроника разрушения на Украине памятников, бюстов и мемориальных досок писателю. «В марте 2022 года в стране началась дерусификация. И первым под снос попал Александр Сергеевич», — говорят авторы проекта.

В «Депушкiнiзацiи» показано, в частности, как 11 октября 2022 года был снесен первый памятник Пушкину в Киеве, установленный в 1899 году. Сносили или оскверняли скульптуры поэта и в других украинских городах: Мукачево, Ужгороде, Конотопе, Харькове, Одессе и др.

Александр Пушкин скончался после ранения на дуэли 10 февраля 1837 года.