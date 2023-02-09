Из сериала "Домашний арест" пропала песня Семена Слепакова

Из повтора сериала "Домашний арест" на ТНТ, сценаристом и продюсером которого выступил Семен Слепаков, исчезла исполненная им песня "Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым". Об этом сообщает РБК.

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В публикации отмечается, что ранее песня звучала в заставке сериала. Теперь вместо показывают ее урезанный до нескольких секунд вариант без музыкального сопровождения.

Издание подчеркивает, что в титрах Слепаков указан в качестве "креативного продюсера" проекта.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев в эфире канала "Россия 1" назвал юмориста Семена Слепакова "гнидой" из-за его песни-колыбельной о погибшем российском солдате, недавно опубликованной в соцсетях.

Семен Слепаков опубликовал видео с песней 24 января. Песня Слепакова имитирует колыбельную, которую мать поет своему трехлетнему сыну, рассказывая мальчику про его братьев, один из которых погиб во время участия в специальной военной операции на Украине.