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28 минут назад

Глава МАГАТЭ оценил ситуацию вокруг ЗАЭС

Lenta.ru

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова передает издание «Страна Росатом».

Глава МАГАТЭ оценил ситуацию вокруг ЗАЭС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Гросси, ситуация продолжает оставаться очень хрупкой и нестабильной.

«Приведу пример: сегодня должна была состояться очередная ротация нашего персонала. Одна группа должна была уехать со станции, а другая прийти ей на смену», — рассказал он.

Глава МАГАТЭ прибыл в Росатом

Однако, добавил глава МАГАТЭ, ротацию пришлось отложить из-за ситуации в регионе и сильных взрывов.

Общество,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,Росатом,
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