Глава МАГАТЭ оценил ситуацию вокруг ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова передает издание «Страна Росатом».
По словам Гросси, ситуация продолжает оставаться очень хрупкой и нестабильной.
«Приведу пример: сегодня должна была состояться очередная ротация нашего персонала. Одна группа должна была уехать со станции, а другая прийти ей на смену», — рассказал он.
Однако, добавил глава МАГАТЭ, ротацию пришлось отложить из-за ситуации в регионе и сильных взрывов.