Названы города России с лучшим качеством жизни

«Очень важно, что у нас очень большая база опрашиваемых. Мы опрашиваем не только жителей столиц, а это жители сельской местности, малых городов, что дает нам возможность взвешено оценивать результаты и смотреть на те проблемы, о которых говорят люди, и те возможности, которые есть в регионе», — пояснила Чупшева.