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25 минут назад

Гоблин рассказал о замеченных им в западных странах специфических вещах

Lenta.ru

Популярный российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, рассказал о специфических особенностях западных стран, замеченных им во время путешествий. Впечатлениями от поездок он поделился в проекте «Война и мир» на радио KP.RU.

Гоблин рассказал о замеченных им в западных странах специфических вещах
Фото: ТАССТАСС

«Вся моя езда по западным странам, все эти Британии, Германии, Франции, США, лично мне там видны были очень сильно вещи специфические», — заявил Пучков.

Первой такой особенностью он назвал «страшно дешевую» еду. Помимо того, по словам блогера, в этих странах недорогая одежда.

«Ты сытый и весь такой красивый сидишь. А теперь мы будем развлекаться. Ну и что, что ты живешь в комнате в семь квадратных метров втроем? Это уже вторично. Вот мы красивые, сытые, ходим, развлекаемся», — добавил Гоблин.

Он также счел, что в подобных условиях людям в западных странах нет дела «ни до какой социальной борьбы».

Ранее Гоблин, высказываясь о своих путешествиях за рубеж, подчеркнул, что люди в США и Европе «живут сильно скромнее местами», чем россияне. Блогер отметил, что соотечественники при этом зачастую составляют представление о жизни в странах Запада по фильмам, в которых показывают «витрину», а не реальное положение дел.

Общество,Дмитрий Пучков,
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