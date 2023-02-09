Стало известно состояние Николая Дроздова

«Надо в такой санаторий, чтобы не просто отдыхать, а с восстановлением. Есть у нас в Подмосковье хороший центр от института ревматологии, мы там уже два раза с Николаем Николаевичем лежали. Там есть различные тренажеры, программы реабилитации, бассейн. Если получится, и Николая Николаевича туда положат – было бы хорошо».