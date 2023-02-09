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44 минуты назад

Стало известно состояние Николая Дроздова

Елена Прошина

Супруга зоолога и телеведущего Николая Дроздова рассказала о состоянии мужа после травмы рёбер. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Стало известно состояние Николая Дроздова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Татьяны Дроздовой, Николай Николаевич вышел из больницы и восстанавливается после перенесённых переломов. Она также добавила, что супруг находится под наблюдением врачей, а ещё выполняет специальные упражнения и процедуры.

Кроме того, Татьяна Дроздова призналась, что семья подумывает о восстановительном отдыхе в санатории.

«Надо в такой санаторий, чтобы не просто отдыхать, а с восстановлением. Есть у нас в Подмосковье хороший центр от института ревматологии, мы там уже два раза с Николаем Николаевичем лежали. Там есть различные тренажеры, программы реабилитации, бассейн. Если получится, и Николая Николаевича туда положат – было бы хорошо».

Дроздова выписали из больницы

Напомним, что 85-летний Николай Дроздов на три недели попал в больницу из-за травмы рёбер – знаменитый зоолог неудачно упал на льду. Врачи диагностировали трещины и переломы, а одно из рёбер повредило лёгкие, из-за чего Дроздову назначили специальные дыхательные упражнения.

Общество,Николай Дроздов,
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