Стало известно состояние Николая Дроздова

Супруга зоолога и телеведущего Николая Дроздова рассказала о состоянии мужа после травмы рёбер. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам Татьяны Дроздовой, Николай Николаевич вышел из больницы и восстанавливается после перенесённых переломов. Она также добавила, что супруг находится под наблюдением врачей, а ещё выполняет специальные упражнения и процедуры.
Кроме того, Татьяна Дроздова призналась, что семья подумывает о восстановительном отдыхе в санатории.
«Надо в такой санаторий, чтобы не просто отдыхать, а с восстановлением. Есть у нас в Подмосковье хороший центр от института ревматологии, мы там уже два раза с Николаем Николаевичем лежали. Там есть различные тренажеры, программы реабилитации, бассейн. Если получится, и Николая Николаевича туда положат – было бы хорошо».
Напомним, что 85-летний Николай Дроздов на три недели попал в больницу из-за травмы рёбер – знаменитый зоолог неудачно упал на льду. Врачи диагностировали трещины и переломы, а одно из рёбер повредило лёгкие, из-за чего Дроздову назначили специальные дыхательные упражнения.