Соловьев объяснил нежелание давать интервью Дудю

Телеведущий Владимир Соловьев не хочет идти на интервью к блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), потому что тот "мерзость, прыщ". Об этом журналист заявил в программе "Полный контакт".

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Журналист также заявил, что Дудь живет за деньги западных спецслужб.

Ранее актер Оскар Кучера ответил на критику в свой адрес после выхода интервью с Дудем, где бывший телеведущий заявил о поддержке специальной военной операции. Кучера отметил, что лучше быть глупцом, чем подлецом. Он уточнил, что гордится своей позицией.