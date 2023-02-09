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1 час назад

Ангелина Вовк высказалась о политическом шоу Соловьева

Газета.Ruиещё 1

Народная артистка России, телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что с недавних пор потеряла интерес к развлекательным передачам. 80-летнюю Вовк цитирует «Вечерняя Москва».

Ангелина Вовк высказалась о политическом шоу Соловьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Вовк, она переключилась на политические программы.

«Смотрю «Большую игру», ее ведет Вячеслав Никонов. Он выдержанный, гибкий, очень хорошо работает. Мне симпатичен Владимир Соловьев, хотя он и бывает резок», — высказалась она об именном политическом шоу ведущего «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Кроме того, Вовк поделилась отношением к ситуации на Украине.

«Я много размышляю о ситуации, которая сложилась в мире, о наших ребятах, которые выполняют свой долг на Украине. Я считаю их всех героями — они рискуют своей жизнью, понимая, за что сражаются», — размышляет она.

Ранее сообщалось, что Ангелина Вовк расплакалась на показе «Чебурашки» в Госдуме.

Общество,Ангелина Вовк,Владимир Соловьев,Вячеслав Никонов,Госдума,
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