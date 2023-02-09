Ангелина Вовк высказалась о политическом шоу Соловьева

Народная артистка России, телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что с недавних пор потеряла интерес к развлекательным передачам. 80-летнюю Вовк цитирует «Вечерняя Москва».
По словам Вовк, она переключилась на политические программы.
«Смотрю «Большую игру», ее ведет Вячеслав Никонов. Он выдержанный, гибкий, очень хорошо работает. Мне симпатичен Владимир Соловьев, хотя он и бывает резок», — высказалась она об именном политическом шоу ведущего «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Кроме того, Вовк поделилась отношением к ситуации на Украине.
«Я много размышляю о ситуации, которая сложилась в мире, о наших ребятах, которые выполняют свой долг на Украине. Я считаю их всех героями — они рискуют своей жизнью, понимая, за что сражаются», — размышляет она.
Ранее сообщалось, что Ангелина Вовк расплакалась на показе «Чебурашки» в Госдуме.