СМИ: отца Киркорова госпитализировали в Москве

Певца Бедроса Киркорова госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря певца Екатерину Успенскую.

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Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что отцу певца Филиппа Киркорова вызвали скорую помощь. Отмечалось, что самочувствие артиста ухудшилось. Звонок, как указали в публикации, поступил медикам от сиделки Киркорова-старшего.

Также стало известно, что у 90-летнего певца сильно затруднилось дыхание и упало давление. Подчеркивалось, что симптомы не проходят уже второй день, а терапевт диагностировал бронхит.

Сиделка уточнила, что в ходе последнего обследования было обнаружено скопление «до литра жидкости» в правом легком Киркорова.

31 января Mash сообщил, что отца Филиппа Киркорова госпитализировали в среднетяжелом состоянии. У него выявили нарушение работы сердца, одышку и отеки. У артиста была диагностирована ишемическая болезнь сердца и стенокардия напряжения. Несколько месяцев назад Бедросу Киркорову установили кардиостимулятор.