В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
1 час назад

СМИ: отца Киркорова госпитализировали в Москве

Лера Букина

Певца Бедроса Киркорова госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря певца Екатерину Успенскую.

СМИ: отца Киркорова госпитализировали в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что отцу певца Филиппа Киркорова вызвали скорую помощь. Отмечалось, что самочувствие артиста ухудшилось. Звонок, как указали в публикации, поступил медикам от сиделки Киркорова-старшего.

Также стало известно, что у 90-летнего певца сильно затруднилось дыхание и упало давление. Подчеркивалось, что симптомы не проходят уже второй день, а терапевт диагностировал бронхит.

Сиделка уточнила, что в ходе последнего обследования было обнаружено скопление «до литра жидкости» в правом легком Киркорова.

31 января Mash сообщил, что отца Филиппа Киркорова госпитализировали в среднетяжелом состоянии. У него выявили нарушение работы сердца, одышку и отеки. У артиста была диагностирована ишемическая болезнь сердца и стенокардия напряжения. Несколько месяцев назад Бедросу Киркорову установили кардиостимулятор.

7 декабря прошлого года стало известно о госпитализации артиста в одну из московских клиник. У него был выявлен пневмоторакс.

Общество,Екатерина Успенская,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители