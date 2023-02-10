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46 минут назад

Сын Бориса Щербакова рассказал о диагнозе актера

Москва24иещё 3

Врачи диагностировали у Бориса Щербакова обострение хронического бронхита. Об этом сообщил его сын Василий Щербаков.

Сын Бориса Щербакова рассказал о диагнозе актера
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев Агентство "Москва"/Сергей Киселев

"Диагноз поставили – обострение хронического бронхита. Поправляется, идет на поправку", – сообщил Щербаков-младший РИА Новости.

По словам Бориса, актер останется в больнице еще на неделю. Это необходимо для продолжения лечения и наблюдения за состоянием здоровья Щербакова.

Ранее супруга актера Татьяна Бронзова сообщила, что врачи никак не могут поставить диагноз ее мужу. По ее словам, актер надеялся на выписку в конце текущей недели, поскольку чувствовал себя неплохо.

73-летнего актера госпитализировали 1 февраля. Сообщалось, что он плохо себя почувствовал во время репетиции в Выборгском Дворце культуры.

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