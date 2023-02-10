Сын Бориса Щербакова рассказал о диагнозе актера

Врачи диагностировали у Бориса Щербакова обострение хронического бронхита. Об этом сообщил его сын Василий Щербаков.

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев Агентство "Москва"/Сергей Киселев

"Диагноз поставили – обострение хронического бронхита. Поправляется, идет на поправку", – сообщил Щербаков-младший РИА Новости.

По словам Бориса, актер останется в больнице еще на неделю. Это необходимо для продолжения лечения и наблюдения за состоянием здоровья Щербакова.

Ранее супруга актера Татьяна Бронзова сообщила, что врачи никак не могут поставить диагноз ее мужу. По ее словам, актер надеялся на выписку в конце текущей недели, поскольку чувствовал себя неплохо.