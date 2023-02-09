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34 минуты назад

Осужденного за госизмену Сафронова уволили из Роскосмоса

Никита Бородкин

Осужденного за государственную измену журналиста Ивана Сафронова уволили с должности советника главы «Роскосмоса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Осужденного за госизмену Сафронова уволили из Роскосмоса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В организации уточнили, что Сафронов оставался сотрудником, однако не получал зарплату с момента задержания, поскольку в табеле учета рабочего времени проставлялись неявки. Уволили его по п. 4 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ, поскольку осужденный не может продолжать свою прежнюю работу.

Напомним, что Сафронова арестовали 7 июля 2020 года. В ФСБ сообщали, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности одной из спецслужб НАТО. Детали его дела имеют гриф секретно, а потому не раскрывались. Вместе с тем сторона защиты заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.

В сентябре 2022 года Мосгорсуд признал Сафронова виновным в совершении двух эпизодов преступления по ст. 275 УК РФ, назначив ему наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 7 декабря 2022 года апелляционная инстанция признала приговор законным.

Отметим, что до устройства в «Роскосмос» журналист работал над статьями военной и космической тематики в газетах «Ведомости» и «Коммерсант».

Общество,Иван Сафронов,Коммерсант,Роскосмос,НАТО,Мосгорсуд,ФСБ,
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