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36 минут назад

Собчак пришла в Мосгорсуд поддержать коммерческого директора ее компании Суханова

Газета.Ru

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак посетила заседание Мосгорсуда, рассматривающего апелляционную жалобу коммерческого директора ее компании «Осторожно Media» Кирилла Суханова на продление ареста по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает РИА Новости.

Собчак пришла в Мосгорсуд поддержать Суханова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, в здании суда Собчак появилась вместе с бывшей участницей «Дома-2» Аленой Водонаевой, перед заседанием она поговорила с адвокатом Суханова.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала предстоящие разбирательства по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

До этого Тверской суд Москвы продлил на три месяца арест трем фигурантам дела о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

В конце октября 2022 года суд арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда глянцевого журнала Tatler Ариана Романовского. Их обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере — 11 млн руб. Также по делу задержан журналист Тамерлан Бигаев.

Общество,Тамерлан Бигаев,Кирилл Суханов,Сергей Чемезов,Ксения Собчак,Мосгорсуд,Ростех,
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