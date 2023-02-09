Собчак пришла в Мосгорсуд поддержать Суханова

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак посетила заседание Мосгорсуда, рассматривающего апелляционную жалобу коммерческого директора ее компании «Осторожно Media» Кирилла Суханова на продление ареста по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, в здании суда Собчак появилась вместе с бывшей участницей «Дома-2» Аленой Водонаевой, перед заседанием она поговорила с адвокатом Суханова.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала предстоящие разбирательства по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

До этого Тверской суд Москвы продлил на три месяца арест трем фигурантам дела о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.