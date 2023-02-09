СМИ: отцу Киркорова вызвали скорую помощь

Отцу певца Филиппа Киркорова — Бедросу — вызвали скорую помощь, сообщает Mash.

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По данным Telegram-канала, самочувствие артиста ухудшилось. Отмечается, что звонок поступил медикам от сиделки Киркорова-старшего.

«У Бедроса Филипповича сильно затруднилось дыхание и упало давление. Симптомы не проходят уже второй день, а терапевт диагностировал бронхит», - говорится в публикации.

Сиделка уточнила, что в ходе последнего обследования было обнаружено скопление «до литра жидкости» в правом легком Киркорова.

31 января Mash сообщил, что отца Филиппа Киркорова госпитализировали в среднетяжелом состоянии. У него выявили нарушение работы сердца, одышку и отеки. У артиста была диагностирована ишемическая болезнь сердца и стенокардия напряжения. Несколько месяцев назад Бедросу Киркорову установили кардиостимулятор.