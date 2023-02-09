В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
10 минут назад

В России вырос спрос на мистические курсы

Алиса Селезнёва

Россияне стали чаще интересоваться возможностью пройти онлайн-обучение на эзотерических курсах, интерес к ним вырос в 2022 году на 15%. Об этом со ссылкой на данные площадки для запуска, продажи и проведения онлайн-курсов GetCourse пишет газета «Коммерсант».

В России вырос спрос на мистические курсы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Статистические данные платформы GetCourse, которая объединяет 15 тысяч онлайн-школ, также свидетельствуют о росте интереса к сегментам «психология» (на 7%), «заработок» (на 5%,), «финансовая грамотность» (на 4%) и «языки» (на 7%).

При этом продажи курсов, связанных с освоением новых профессий, наоборот, упали. Также резко снизился интерес россиян к прохождению обучения, связанного с хобби. Этот сегмент продемонстрировал снижение на 19%.

Опрошенные изданием эксперты связали рост спроса на курсы по Таро, нумерологии, «исполнению желаний» и «осознанному мышлению» с нестабильной ситуацией в мире и тем, что «люди хотят волшебную таблетку и охотно ее покупают».

По словам соосновательницы онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Марии Даниной, в периоды кризиса люди пытаются вернуть контроль над ситуацией адаптироваться к происходящим изменениям при помощи разнообразных практик как духовных, так и светских.

«К эзотерическим темам чаще обращаются те, кто верит в силу сверхъестественного. Психология интересна и им, и тем, кто больше ориентируется на научную картину мира», - отметила она.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что больше половины жителей России пережили стресс в 2022 году. При этом молодые люди нервничали чаще. На стресс социологам пожаловались всего 42 процента представителей старшего поколения против 79 процентов среди молодежи.

Общество,ВЦИОМ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители