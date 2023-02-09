В России вырос спрос на мистические курсы

Россияне стали чаще интересоваться возможностью пройти онлайн-обучение на эзотерических курсах, интерес к ним вырос в 2022 году на 15%. Об этом со ссылкой на данные площадки для запуска, продажи и проведения онлайн-курсов GetCourse пишет газета «Коммерсант».

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Статистические данные платформы GetCourse, которая объединяет 15 тысяч онлайн-школ, также свидетельствуют о росте интереса к сегментам «психология» (на 7%), «заработок» (на 5%,), «финансовая грамотность» (на 4%) и «языки» (на 7%).

При этом продажи курсов, связанных с освоением новых профессий, наоборот, упали. Также резко снизился интерес россиян к прохождению обучения, связанного с хобби. Этот сегмент продемонстрировал снижение на 19%.

Опрошенные изданием эксперты связали рост спроса на курсы по Таро, нумерологии, «исполнению желаний» и «осознанному мышлению» с нестабильной ситуацией в мире и тем, что «люди хотят волшебную таблетку и охотно ее покупают».

По словам соосновательницы онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Марии Даниной, в периоды кризиса люди пытаются вернуть контроль над ситуацией адаптироваться к происходящим изменениям при помощи разнообразных практик как духовных, так и светских.

«К эзотерическим темам чаще обращаются те, кто верит в силу сверхъестественного. Психология интересна и им, и тем, кто больше ориентируется на научную картину мира», - отметила она.