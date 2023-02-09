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1 час назад

Вильфанд рассказал, когда в Россию придет весна

Ura.Ru

Стабильная температура воздуха от +15 градусов и выше, которая характеризует наступление весны, в центральных регионах России наступит ко второй половине апреля. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

«В Москве дневная температура около +15 градусов и выше наступает не раньше второй половины апреля. Как видите, до этого еще чуть больше двух месяцев. Если речь идет о сходе снежного покрова, то в московском регионе и в сопредельных областях происходит в первых числах апреля. На юге — в последних числах марта, на севере — 7—8 апреля», — сказал Роман Вильфанд.

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При этом, отметил метеоролог, с наступлением весны по календарю в России будут самые большие сугробы за всю зиму.

«При осреднении максимальная высота снежного покрова за зиму приходится на первые числа марта. Какая же это весна, если снег имеет максимальную высоту. Это не всегда так, но я говорю о средних значениях за три десятка лет», — уточнил собеседник агентства.

Общество,Видео,Роман Вильфанд,
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