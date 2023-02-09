«В Москве дневная температура около +15 градусов и выше наступает не раньше второй половины апреля. Как видите, до этого еще чуть больше двух месяцев. Если речь идет о сходе снежного покрова, то в московском регионе и в сопредельных областях происходит в первых числах апреля. На юге — в последних числах марта, на севере — 7—8 апреля», — сказал Роман Вильфанд.