В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
1 час назад

АТОР: отдых европейских туристов за рубежом увеличился в цене на треть

runews24.ru

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) посчитали, что стоимость перелетов за границу и пакетных туров для европейских туристов выросла на треть. Специалисты туротрасли проинформировали об изменениях в турпутевках на курорты в 2023 году.

Отдых европейских туристов за рубежом увеличился в цене на треть
Фото: runews24.rurunews24.ru

По их оценке, причинами роста цен являются высокая инфляция, рост цен на энергоносители и рост стоимости авиабилетов. Так, путевки на греческий остров Крит подорожали на 71%, а в Турцию - на 45%. Отдых на Балеарских островах на Майорке стал дороже на 35%.

Туры для немцев подорожали как минимум на 25%, максимум на 70%. Стоимость билетов для британцев выросла в четыре раза. Стоимость перелета из Англии в Италию и Грецию выросла на 71%, а цена туров в Испанию и Турцию увеличилась в четыре раза. Эксперты туротрасли посоветовали не пользоваться крупными аэропортами, бронировать туры заранее и отдавать предпочтение отелям "все включено".

Общество,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители