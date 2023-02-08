Отдых европейских туристов за рубежом увеличился в цене на треть

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) посчитали, что стоимость перелетов за границу и пакетных туров для европейских туристов выросла на треть. Специалисты туротрасли проинформировали об изменениях в турпутевках на курорты в 2023 году.

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По их оценке, причинами роста цен являются высокая инфляция, рост цен на энергоносители и рост стоимости авиабилетов. Так, путевки на греческий остров Крит подорожали на 71%, а в Турцию - на 45%. Отдых на Балеарских островах на Майорке стал дороже на 35%.