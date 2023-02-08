Отдых европейских туристов за рубежом увеличился в цене на треть

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) посчитали, что стоимость перелетов за границу и пакетных туров для европейских туристов выросла на треть. Специалисты туротрасли проинформировали об изменениях в турпутевках на курорты в 2023 году.
По их оценке, причинами роста цен являются высокая инфляция, рост цен на энергоносители и рост стоимости авиабилетов. Так, путевки на греческий остров Крит подорожали на 71%, а в Турцию - на 45%. Отдых на Балеарских островах на Майорке стал дороже на 35%.
Туры для немцев подорожали как минимум на 25%, максимум на 70%. Стоимость билетов для британцев выросла в четыре раза. Стоимость перелета из Англии в Италию и Грецию выросла на 71%, а цена туров в Испанию и Турцию увеличилась в четыре раза. Эксперты туротрасли посоветовали не пользоваться крупными аэропортами, бронировать туры заранее и отдавать предпочтение отелям "все включено".