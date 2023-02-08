Названы варианты бюджетных перелетов на майские праздники

Самыми бюджетными вариантами маршрутов из Москвы на майские праздники являются Санкт-Петербург, Псков и Тамбов. Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

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На первом месте по стоимости перелета на майские праздники из Москвы оказался Санкт-Петербург. Он обойдется путешественникам в 2600 рублей. За ним идет Псков, билеты в этот город на майские праздники стоят 2700 рублей. Подороже будет перелет в Тамбов — 3000 рублей.

В топ-5 маршрутов также вошли Череповец и Мурманск. Стоимость билетов в эти города из Москвы на майских праздниках составляет 3300 и 3400 рублей.