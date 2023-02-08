В России полностью запретили запись фильмов в кинотеатрах

На пленарном заседании Госдумы в первом чтении был принят законопроект, полностью запрещающий запись фильмов в кинотеатре. Об этом сообщает ТАСС.
Под новый запрет попадает как аудио-, так и видеосъёмка, при этом снимать нельзя даже фрагменты картин. Но, как уточнила статс-секретарь – заместитель министра культуры России Алла Манилова, съёмка фото на фоне киноэкрана, в том числе селфи, под новый законопроект не попадают. По словам Маниловой, принципиальная разница фотографии на фоне кино в том, что она не является копированием фильма, поэтому не попадает под категорию «пиратства».
«Это просто другой жанр», – сказала она.
Манилова также добавила, что правообладатели многократно поднимали вопрос об установлении прямого запрета на съёмку в кинотеатрах. Авторы законопроекта подчёркивают, что проблема пиратских фильмов, снятых в кинотеатрах, всё ещё остаётся очень острой в России. Согласно новой инициативе, в случае нарушения кинотеатр имеет право отказать посетителю в дальнейшем предоставлении услуг.
Ранее эксперты заявили о резком увеличении цифрового пиратства в России в 2022 году.