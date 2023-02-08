В России полностью запретили запись фильмов в кинотеатрах

Под новый запрет попадает как аудио-, так и видеосъёмка, при этом снимать нельзя даже фрагменты картин. Но, как уточнила статс-секретарь – заместитель министра культуры России Алла Манилова, съёмка фото на фоне киноэкрана, в том числе селфи, под новый законопроект не попадают. По словам Маниловой, принципиальная разница фотографии на фоне кино в том, что она не является копированием фильма, поэтому не попадает под категорию «пиратства».