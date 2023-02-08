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1 час назад

Самозанятые россияне могут получить единое пособие на детей

Москва24иещё 3

Самозанятые граждане могут подать заявление на единое пособие на ребенка. Об этом сообщает Минтруд России в своем официальном телеграм-канале.

Самозанятые россияне могут получить единое пособие на детей
Фото:  m24.ru m24.ru

"Статус самозанятого не влияет на назначение пособия и не может являться причиной для отрицательного решения по назначению выплаты", – отметили в ведомстве.

Выплаты полагаются в том случае, если среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума, имущество соответствует установленным критериям назначения пособия, если у родителей есть подтвержденный заработок или объективные причины для его отсутствия.

Гражданам в статусе самозанятых не нужно подтверждать свой доход. Социальный фонд получит эти данные из налоговой.

Ранее сообщалось, что Социальный фонд перевел работникам медицинской сферы первые специальные социальные выплаты. Льготы получили порядка 2,5 тысячи медиков. В общей сложности сумма данных выплат составила 21,4 миллиона рублей.

Общество,Минтруд России,Фонд социального страхования РФ,
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