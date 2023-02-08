Самозанятые россияне могут получить единое пособие на детей

Самозанятые граждане могут подать заявление на единое пособие на ребенка. Об этом сообщает Минтруд России в своем официальном телеграм-канале.

Фото: m24.ru m24.ru

"Статус самозанятого не влияет на назначение пособия и не может являться причиной для отрицательного решения по назначению выплаты", – отметили в ведомстве.

Выплаты полагаются в том случае, если среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума, имущество соответствует установленным критериям назначения пособия, если у родителей есть подтвержденный заработок или объективные причины для его отсутствия.

Гражданам в статусе самозанятых не нужно подтверждать свой доход. Социальный фонд получит эти данные из налоговой.