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1 час назад

Власти Индии призвали граждан обнимать коров в День святого Валентина

Газета.Ruиещё 2

Правительство Индии попросило своих граждан обнимать коров в День святого Валентина, пишет HuffPost. По мнению властей, это будет способствовать продвижению индуистских ценностей.

Власти Индии призвали граждан обнимать коров в День святого Валентина
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Автором инициативы стал государственный департамент Индии по защите животных. По мнению чиновников, объятия с коровами принесут эмоциональное богатство и повысят и индивидуальное и коллективное счастье среди населения. Религиозные индийцы, которые поклоняются коровам как священным животным, рады такому предложению.

В последние годы представители индуизма на День святого Валентина совершали набеги на тематические магазины в индийских городах, сжигали любовные открытки и подарки, выгоняли пары из ресторанов. По мнению активистов, этот праздник разлагает общество и идет вразрез с традиционными индийскими ценностями.

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