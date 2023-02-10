Власти Индии призвали граждан обнимать коров в День святого Валентина

Правительство Индии попросило своих граждан обнимать коров в День святого Валентина, пишет HuffPost. По мнению властей, это будет способствовать продвижению индуистских ценностей.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Автором инициативы стал государственный департамент Индии по защите животных. По мнению чиновников, объятия с коровами принесут эмоциональное богатство и повысят и индивидуальное и коллективное счастье среди населения. Религиозные индийцы, которые поклоняются коровам как священным животным, рады такому предложению.