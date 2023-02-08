В российском магазине продают чучела для сжигания на Масленицу за 1300 рублей

В пермском магазине-барахолке «Матрешка на ул. Крупской, 28» запустили в продажу чучела для сжигания на Масленицу. Их предлагают приобрести тем, кто не хочет или не может сам сделать куклу, но желает проводить зиму в масленичной традиции.