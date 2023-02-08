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11 минут назад

В пермском магазине продают чучела для сжигания на Масленицу за 1300 рублей

Ura.Ru

В пермском магазине-барахолке «Матрешка на ул. Крупской, 28» запустили в продажу чучела для сжигания на Масленицу. Их предлагают приобрести тем, кто не хочет или не может сам сделать куклу, но желает проводить зиму в масленичной традиции.

В российском магазине продают чучела для сжигания на Масленицу за 1300 рублей
Фото: vk.comvk.com

«На Крупской, 28 есть яркие чучела масленицы для сжигания. Изготовлены они из натуральных материалов (дерево, солома, хлопок)», — указано в описании чучел в группе «Матрешка на ул. Крупской 28» в соцсети «ВКонтакте».

Продавцы утверждают, что дым от чучел — не токсичный. Куклы хорошо и ярко горят. Чучело размером 1,2 метра в длину и метр в ширину стоит 1300 рублей. Чучело поменьше — 70 на 66 см — стоит 700 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, как пермский губернатор Дмитрий Махонин празднует масленицу. Он жарит блины на костре и рыбачит через лунку.

Общество,Дмитрий Махонин,
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