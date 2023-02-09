Барбара Брыльска посоветовала Ахеджаковой уехать из России

«Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы», — высказалась Брыльска. По словам артистки, «такая Родина» недостойна Ахеджаковой.